Будет большое шоу. Нурмагомедов сообщил, что на его бой с Порье проданы все билеты

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье. Действующий чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Это будет большое, очень важное шоу. Для меня самое важное, что мой отец сможет приехать и поддержать меня, – приводит слова Нурмагомедова "Чемпионат.com". – Все билеты уже проданы, это будет хорошее шоу, для меня, для семьи, для команды. Я очень жду этого".

Поединок состоится 7 сентября 2019 года и пройдет в Абу-Даби. Хабиб не оставил без внимания и место проведения турнира. "Чувствую себя здесь как в Дагестане. У меня тут много поклонников, и вообще в Эмиратах очень любят ММА. Конечно, это огромное событие для региона", – подытожил Нурмагомедов.