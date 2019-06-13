Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

Россия будет и далее поддерживать законно избранные власти Молдавии, заявил Владимир Путин. Глава государства надеется, что так называемая оппозиция найдет в себе силы ставить во главу угла не собственные интересы, а интересы народа.

"Власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпированна олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры — все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламенты, всё что угодно, — приводит слова Владимира Путина телеканал "Россия 24". – То есть заработали на народе молдавском деньги и пустили свое личное благополучие и рычаги влияния на государство".

Владимир Путин считает, что то, что сделано Додоном – " шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного современного государства". Он заверил, что Москва будет поддерживать президента Додона и его партнеров по коалиции, чтобы они смогли избавиться от узурпаторов и работать "в интересах молдавского государства и молдавского народа".