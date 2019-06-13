Иван Барбашев: выигрыш "Сент-Луисом" Кубка Стэнли – особенный момент

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев после победы в Кубке Стэнли отметил особенность этого достижения. "Блюзмены" одержали победу в финальной серии над "Бостон Брюинз" — 4:3.

"Это особенный момент, который никогда не забудется, — признался Барбашев, слова которого приводит "Спорт-экспресс". Очень рад, что все мои родные присутствовали на игре. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих не могут поверить в произошедшее".

"Было очень тяжело пропускать шестой поединок, и я очень надеялся, что команде удастся одержать победу дома. Увы, не получилось, хотя парни бились. Сегодня же – в выездном матче, мы показали гораздо лучший хоккей. Мы были одной командой".

Напомним, что в заключительном матче серии на одну шайбу хоккеистов "Бостона" "блюзмены" ответили четырьмя, выиграли матч со счетом 4:1, а с ним и всю финальную серию. Для "Сент-Луиса" эта победа стала первой за время выступлений в НХЛ.