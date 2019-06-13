В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей.

Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго. Дети шли по тротуару в сопровождении воспитателя. В результате наезда автомобиля двое девочек пяти и шести лет получили травмы. Информации об их состоянии пока нет.

Как сообщает РИА Новости, полиция задержала 69-летнюю женщину, которая управляла автомобилем. Причины, по котором она наехала на детей, неизвестны.

Это не первый инцидент с участием детей за последнее время. Так, в мае в префектуре Сига автомобиль врезался в толпу детсадовцев. Пострадали 13 детей и 2 воспитателя. А в городе Кавасаки мужчина, вооруженный ножами, напал на школьниц. Погибли 2 человека.