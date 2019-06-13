В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

В Москве школьника и студента задержали по подозрению в вооруженном разбое.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в 1-м Саратовском проезде двое злоумышленников подошли к мужчине и, угрожая ему пистолетом, отобрали у него телефон и часы. Материальный ущерб составил около 18 тысяч 500 рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленники были задержаны. Ими оказались студент 2-го курса (1997 года рождения) и десятиклассник одной из столичных школ (2003 года рождения). В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".