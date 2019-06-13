Златан Ибрагимович – лидер MLS по ежегодному заработку

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Главной футбольной лиги США (MLS). Оклад звездного шведа в 2019 году составит 7,2 миллиона долларов.

Примечательно, что эта сумма является рекордной в лиге. Как сообщает Спорт24.Ru, прежнее финансовое достижение принадлежало другому футболисту из Европы – итальянцу Себастьяну Джокинко, ранее выступавшему за "Торонто". В 2017 и 2018 голах он зарабатывал 7,1 миллиона долларов в год.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ибрагимович провел за "Гэлакси" 12 поединков, став автором 11 забитых голов и трех голевых пасов. Накануне он вернулся на поле после дисквалификации и в одном из предыдущих матчей принес своему клубу победу, и стал автором шедеврального гола.