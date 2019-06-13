Миллиарды в обмен на обещания: Трамп договорился с Дудой
В Вашингтоне завершилась встреча американского и польского президентов, по итогам Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали несколько контрактов, очень выгодных для США. Так, Польша за свой счет построит на своей территории объект для размещения тысячи американских военнослужащих, а также предоставит аэродром для эскадрильи американских беспилотников, приобретет десятки новейших истребителей F-35 и, помимо этого, закупится американским сжиженным природным газом на восемь миллиардов долларов. Взамен поляки получили заверения в том, что отношения двух стран вышли на новый уровень.
В строго запретной для полетов зоне над Белым домом впервые за десятилетия увидели истребитель. Это был F-35 и это была реклама для одного покупателя из Польши. Президенту Польши Анджею Дуде о самолете рассказывали только в превосходных степенях – самый технологичный, самый малозаметный, словом, творит чудеса.
"Он прямо вот так может вертикально садиться, так мало кто в мире умеет", — сказал Трамп.
Мировая авиация еще не знала такой дорогой боевой машины — 85 миллионов долларов за штуку. Вдобавок час полета стоит 45 тысяч долларов, так что за те пару минут, что невидимка был в вашингтонском небе, незримо улетело полторы тысячи. Пока из американского кармана, а скоро из польского. Но Варшава только за и собирается купить в США 35 самолетов F-35, а также эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Польша также планирует увеличить численность американских войск на своей территории на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Готова развернуть штаб дивизии США, аэродром, учебный центр. И все за свои.
"Польское правительство построит эти объекты, а для США это ничего не будет стоить, — подчеркнул американский лидер. – Мы благодарим президента Дуду и польский народ за партнерство в продвижении нашей общей безопасности".
Трамп хвалил Дуду за успехи в экономике и правильные закупки американских вооружений. И лидер Польши так воодушевился, что прямо из Розового сада Белого дома перешел в атаку на Россию и россиян.
"Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", — сказал Анджей Дуда.
Трамп решил, что настало время и для его удивительных историй:
"Знаете, поляки же, к сожалению, слишком часто страдали, верно? Слишком часто. Они в середине всего. И когда случаются плохие вещи, похоже, что Польша всегда первая, с кем это случается. К сожалению".
Польша изо всех сил пытается изменить географию, хотя бы поставок газа. Выходит тоже себе дороже. Тем не менее контракт на покупку у США дополнительно 2 миллиардов кубометров сжиженного газа на 8 миллиардов долларов подписали. Не то что Германия, которая не желает переплачивать за американское топливо и настаивает на реализации "Северного потока – 2". Трампа спросили, будут ли санкции против газопровода.
"Мы изучаем ситуацию, — ответил Трамп. — Послушайте, у людей есть право делать то, что они хотят. Я изучаю, думаю над этим. Газ из России идет в Германию, я говорю, как вы можете? Мы же защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды. Посмотрим, как все будет, но у нас есть кое-что получше — великолепный сжиженный природный газ".
Эту знакомую песню в Польше всегда готовы подхватить. И уже даже спели Трампу в Белом доме.
Если же Трамп решит выпустить очередное издание своей книги "Искусство заключать сделки", то там вполне может появиться новая глава — как хорошо можно заработать на страхах и фобиях.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной
- Лазарев представил русскую версию песни Scream
- Обещаний не давал: Зеленский пошутил о тарифах ЖКХ
- Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России
- Голкипер футбольного "Зенита" устроил пьяный дебош в аэропорту
Самое читаемое
-
Бари Алибасов не помнит, кто он
- Рыбаки выловили тело бывшего мэра
- Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа. Взять его живым не вышло
- Медбрат-убийца ставил опыты на пациентах
- Звезда популярного телешоу найден мертвым в ванной
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
- "Крымский мост. Сделано с любовью": не пропустите телепремьеру!
Вести.Экономика
-
Фондовые индексы России обновили максимумы
- Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
- Forbes: самые высокооплачиваемые спортсмены
- Медведев предупредил россиян: переход на четырехдневную рабочую неделю чреват расширением досуга
- Грозит ли Америке социализм?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
МВД: уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено
- Деньги взяли, занятия обещали: куда исчез "Мир фитнеса"
- Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком
- Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cоздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео