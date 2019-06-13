Миллиарды в обмен на обещания: Трамп договорился с Дудой

В Вашингтоне завершилась встреча американского и польского президентов, по итогам Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали несколько контрактов, очень выгодных для США. Так, Польша за свой счет построит на своей территории объект для размещения тысячи американских военнослужащих, а также предоставит аэродром для эскадрильи американских беспилотников, приобретет десятки новейших истребителей F-35 и, помимо этого, закупится американским сжиженным природным газом на восемь миллиардов долларов. Взамен поляки получили заверения в том, что отношения двух стран вышли на новый уровень.

В строго запретной для полетов зоне над Белым домом впервые за десятилетия увидели истребитель. Это был F-35 и это была реклама для одного покупателя из Польши. Президенту Польши Анджею Дуде о самолете рассказывали только в превосходных степенях – самый технологичный, самый малозаметный, словом, творит чудеса.

"Он прямо вот так может вертикально садиться, так мало кто в мире умеет", — сказал Трамп.



Мировая авиация еще не знала такой дорогой боевой машины — 85 миллионов долларов за штуку. Вдобавок час полета стоит 45 тысяч долларов, так что за те пару минут, что невидимка был в вашингтонском небе, незримо улетело полторы тысячи. Пока из американского кармана, а скоро из польского. Но Варшава только за и собирается купить в США 35 самолетов F-35, а также эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Польша также планирует увеличить численность американских войск на своей территории на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Готова развернуть штаб дивизии США, аэродром, учебный центр. И все за свои.

"Польское правительство построит эти объекты, а для США это ничего не будет стоить, — подчеркнул американский лидер. – Мы благодарим президента Дуду и польский народ за партнерство в продвижении нашей общей безопасности".

Трамп хвалил Дуду за успехи в экономике и правильные закупки американских вооружений. И лидер Польши так воодушевился, что прямо из Розового сада Белого дома перешел в атаку на Россию и россиян.

"Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", — сказал Анджей Дуда.

Трамп решил, что настало время и для его удивительных историй:

"Знаете, поляки же, к сожалению, слишком часто страдали, верно? Слишком часто. Они в середине всего. И когда случаются плохие вещи, похоже, что Польша всегда первая, с кем это случается. К сожалению".

Польша изо всех сил пытается изменить географию, хотя бы поставок газа. Выходит тоже себе дороже. Тем не менее контракт на покупку у США дополнительно 2 миллиардов кубометров сжиженного газа на 8 миллиардов долларов подписали. Не то что Германия, которая не желает переплачивать за американское топливо и настаивает на реализации "Северного потока – 2". Трампа спросили, будут ли санкции против газопровода.

"Мы изучаем ситуацию, — ответил Трамп. — Послушайте, у людей есть право делать то, что они хотят. Я изучаю, думаю над этим. Газ из России идет в Германию, я говорю, как вы можете? Мы же защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды. Посмотрим, как все будет, но у нас есть кое-что получше — великолепный сжиженный природный газ".

Эту знакомую песню в Польше всегда готовы подхватить. И уже даже спели Трампу в Белом доме.

Если же Трамп решит выпустить очередное издание своей книги "Искусство заключать сделки", то там вполне может появиться новая глава — как хорошо можно заработать на страхах и фобиях.