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Смена власти в Казахстане 24 минуты назад

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13 июня 201909:42

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжит курс на развитие отношений с Россией.

По словам главы государства, Токаев учился в Москве и хорошо знает Россию. Владимир Путин считает, что у него есть все основания полагать, что президент Казахстана тот человек, который будет продолжать курс, начатый Нурсултаном Назарбаевым на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание союзнических отношений по всем направлениям: промышленность, сельское хозяйство, наукоемкие отрасли. Об этом Владимир Путин сообщил в интервью телекомпании "Мир".

Глава государства также напомнил о том, что у России и Казахстана есть крупные проекты. По словам Путина, он рассчитывает, что все запланированное будет исполняться. "У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои", — отметил президент, подчеркнув, что по мере роста товарооборота между двумя странами, диверсификации связей, возможности для сотрудничества между странами будут только совершенствоваться.

"Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Уверен, они будут реализовываться", — подчеркнул президент России, отметив, что это "грандиозные" планы и проекты.

9 июня в Казахстане прошли президентские выборы. Касым-Жомарт Токаев избран главой государства, он набрал 70,96 процента голосов избирателей.

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