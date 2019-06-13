"Спартак" нацелился на аргентинского форварда "Ромы" Понсе

Московский "Спартак" наметил одну из трансферных целей в предстоящее межсезонье. Летом столичный клуб намерен приобрести аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, принадлежащего итальянской "Роме".

22-летний аргентинец может обойтись "Спартаку" в семь-восемь миллионов евро, сообщает Спортс.Ru. "Красно-белые" готовы предложить Понсе ежегодный оклад в 1,8 миллиона евро, а также дополнительные бонусные выплаты. Переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.

Минувший сезон аргентинец провел в аренде в греческом АЕК, за 27 матчей забив 16 голов. По итогам сезона в чемпионате Греции он занял второе место в споре бомбардиров.