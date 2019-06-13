Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи
53 ребенка умерли на севере Индии, поев плоды личи. Такой всплеск детской смертности произошел всего за 10 дней, сообщает РИА Новости. Все случаи зафиксированы в округе Музаффарпур штата Бихар, где растет множество садов с этими деревьями.
Вскрытие показало, что у всех погибших детей наблюдались симптомы острого энцефалита. Кроме того, у многих резко упал уровень глюкозы в крови, что может свидетельствовать о попадании в организм большого количества токсинов.
Количество погибших может существенно увеличиться. Сейчас врачи борются за жизнь еще 40 маленьких пациентов. Но из отдаленных деревень могут поступить новые дети, попробовавшие токсичный фрукт,
Это не первый случай массового отравления личи. Каждое лето с 1995 года, когда деревья начинают обильно плодоносить, в Бихаре фиксируются вспышки заболеваний, связанных с личи. У этой болезни даже есть местное название "Чамки Бухар" (चमकी बुखार — на хинди "ложная лихорадка") или "Мастишк Бухар" (मस्तिष्क बुखार — церебральная лихорадка), и в 2014 году она унесла 150 жизней.
Медики считают, что сами сладкие плоды ни в чем не виноваты, они вкусны и полезны для человека. В массовой смерти детей от личи стоит винить, скорее всего, местных бизнесменов. В погоне за прибылями они экономят на инсектицидах и покупают для опыления растений во время цветения самые дешевые и, соответственно, токсичные препараты. А когда плоды вызревают, токсины никуда не деваются с плотной кожуры личи, и попадают в организм детей после раскусывания.
Личи (китайская слива) - дерево высотой до 30 метров, плоды которого употребляют как в сыром, так и консервированном виде. Одно из наиболее культивируемых растений в Юго-Восточной Азии, Китае и Индии..
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