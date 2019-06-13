Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 июня 201910:19

Шахматы. Грищук проиграл Вашье-Лаграву на турнире в Норвегии

tbilisi2017.fide.com

Российский гроссмейстер Александр Грищук потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва на престижном шахматном турнире в норвежском Ставангере. В седьмом туре соревнования он играл черными фигурами.

Основная партия между шахматистами завершилась ничьей, однако согласно правилам турнира, партия не может завершиться ничейным исходом и спортсменам пришлось играть дополнительную партию. В формате "армагеддон" победа осталась за французом.

В остальных встречах китаец Дин Лижэнь выиграл у представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова, норвежец Магнус Карлсен победил американца Уэсли Со, Левон Аронян из Армении взял верх над китайским шахматистом Юй Янъи, а американец Фабиано Каруана – над Вишванатаном Анандом.

Лидером турнирной таблицы по-прежнему является Карлсен, набравший 11 баллов. Следом за ним идут Аронян (9 баллов) и Юй Янъи (8,5). Грищук же с 3,5 балла идет на 10 месте.

Сейчас

09:13

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

07:38

Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

04:31

Трамп не прочь получать информацию о соперниках из иностранных источников

04:10

В Индии боевики напали на полицейский патруль

02:44

Армия обороны Израиля перехватила ракету из сектора Газа

02:18

Погибла звезда киберспорта Лилия Новикова

02:10

Чем завершится кризис власти в Молдове?

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

40 минут назад
Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

4 часа назад
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

1 час назад
Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

16 минут назад
Павел Дуров: Китай атаковал Telegram из-за протестов в Гонконге

Павел Дуров: Китай атаковал Telegram из-за протестов в Гонконге

53 минуты назад
В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

1 час назад
Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

2 часа назад
Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

20 минут назад
Звезда киберспорта Лилия Новикова погибла в результате несчастного случая

Звезда киберспорта Лилия Новикова погибла в результате несчастного случая

7 часов назад
Будет большое шоу. Нурмагомедов сообщил, что на его бой с Порье проданы все билеты

Будет большое шоу. Нурмагомедов сообщил, что на его бой с Порье проданы все билеты

3 часа назад
Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

9 часов назад
Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

14 часов назад
Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

2 часа назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

10.06.2019 08:15
Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

55 минут назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль врезался в группу детей

1 час назад
Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

2 часа назад
Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

2 часа назад
Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

2 часа назад
Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

2 часа назад
Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

2 часа назад
Аргентина предложила России разместить на своей территории наземные станции ГЛОНАСС

Аргентина предложила России разместить на своей территории наземные станции ГЛОНАСС

2 часа назад
Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

2 часа назад
Путин о противостоянии США и КНР: торговые войны рушат архитектуру мировой экономики

Путин о противостоянии США и КНР: торговые войны рушат архитектуру мировой экономики

3 часа назад
Индия готовится к удару циклона Вайю, эвакуированы 300 тысяч человек

Индия готовится к удару циклона Вайю, эвакуированы 300 тысяч человек

3 часа назад
Приговор Януковичу будет пересмотрен

Приговор Януковичу будет пересмотрен

3 часа назад
Вузы России планируют начать выдачу цифровых дипломов к 2021 году

Вузы России планируют начать выдачу цифровых дипломов к 2021 году

3 часа назад
Додон обвинил демократов в подготовке убийства, а суд - в нарушении закона

Додон обвинил демократов в подготовке убийства, а суд - в нарушении закона

3 часа назад
На Сахалине началась избирательная кампания

На Сахалине началась избирательная кампания

4 часа назад
Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости

Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости

4 часа назад
"Сент-Луис" Тарасенко и Барбашева впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

"Сент-Луис" Тарасенко и Барбашева впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

4 часа назад
США планируют размещение эскадрильи беспилотников-разведчиков в Польше

США планируют размещение эскадрильи беспилотников-разведчиков в Польше

4 часа назад
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

5 часов назад
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома

5 часов назад
Трамп не прочь получать информацию о соперниках из иностранных источников

Трамп не прочь получать информацию о соперниках из иностранных источников

5 часов назад
Квят примет участие в футбольном матче, посвященном памяти Бьянки

Квят примет участие в футбольном матче, посвященном памяти Бьянки

5 часов назад
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

6 часов назад
В Индии боевики напали на полицейский патруль: пять человек погибли, трое ранены

В Индии боевики напали на полицейский патруль: пять человек погибли, трое ранены

6 часов назад
Режиссер "Джона Уика" и "Дэдпула 2" экранизирует игру Tom Clancy’s The Division

Режиссер "Джона Уика" и "Дэдпула 2" экранизирует игру Tom Clancy’s The Division

6 часов назад
Посол РФ в Вашингтоне: Россия заинтересована в развитии отношений с США

Посол РФ в Вашингтоне: Россия заинтересована в развитии отношений с США

7 часов назад
Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

7 часов назад
Россиянку Марию Лазареву выпустили под залог, но запретили ей покидать Кувейт

Россиянку Марию Лазареву выпустили под залог, но запретили ей покидать Кувейт

7 часов назад
Узурпаторы должны уйти добровольно: чем завершится кризис власти в Молдове?

Узурпаторы должны уйти добровольно: чем завершится кризис власти в Молдове?

8 часов назад
Севастопольцы чудом спасли унесенного потоком ребенка. Видео

Севастопольцы чудом спасли унесенного потоком ребенка. Видео

8 часов назад
Андрей Лунев: приношу извинения сотрудникам, которых оскорбил

Андрей Лунев: приношу извинения сотрудникам, которых оскорбил

9 часов назад
Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

9 часов назад
Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

12 часов назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

11.06.2019 21:06
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51