Шахматы. Грищук проиграл Вашье-Лаграву на турнире в Норвегии

Российский гроссмейстер Александр Грищук потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва на престижном шахматном турнире в норвежском Ставангере. В седьмом туре соревнования он играл черными фигурами.

Основная партия между шахматистами завершилась ничьей, однако согласно правилам турнира, партия не может завершиться ничейным исходом и спортсменам пришлось играть дополнительную партию. В формате "армагеддон" победа осталась за французом.

В остальных встречах китаец Дин Лижэнь выиграл у представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова, норвежец Магнус Карлсен победил американца Уэсли Со, Левон Аронян из Армении взял верх над китайским шахматистом Юй Янъи, а американец Фабиано Каруана – над Вишванатаном Анандом.

Лидером турнирной таблицы по-прежнему является Карлсен, набравший 11 баллов. Следом за ним идут Аронян (9 баллов) и Юй Янъи (8,5). Грищук же с 3,5 балла идет на 10 месте.