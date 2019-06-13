Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию о похолодании до плюс одного градуса в Москве. Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 июня температура воздуха в Подмосковье может достигнуть данной отметки.

По словам Тишковца, он не знает, кто пустил эту дезинформацию и это "ерунда полная". Научный сотрудник отметил, что в ночь с 13 на 14 июня ожидается плюс 8-10. "Это, конечно, низкие для июня температуры, но о +1 никакой речи быть не может", — рассказал Тишковец РИА Новости.

В настоящее время в Москве опустилась температура. По последним данным, в столице +13 градусов. Несмотря на то, что днем будет солнце, синоптики обещают температуру всего около 20 градусов. Вечером похолодает и стихнет северно-восточный ветер.

14 июня синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов. К вечеру, с приближением атмосферного фронта, небо затянут дождевые облака. В субботу, 15 июня, в столице ожидаются небольшие дожди, а местами прогремят грозы и может стать немного прохладнее. В воскресенье ожидается потепление до +22 градусов.