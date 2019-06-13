Тарасенко: рождение ребенка, выигрыш Кубка Стэнли – это лучшая неделя в моей жизни

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился впечатлениям от победы команды в Кубке Стэнли. Накануне "блюзмены" взяли верх в финальной серии турнира над "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.

"Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни", — приводит слова Тарасенко Чемпионат.Com со ссылкой на корреспондента ESPN Эмили Каплан.

Напомним, что в заключительном матче серии 27-летний воспитанник новосибирского хоккея помог "Сент-Луису" одержать победу со счетом 4:1, отметившись результативной передачей. Всего же в 26 матчах плей-офф НХЛ в его активе 17 очков, из которых 11 голов и шесть передач.