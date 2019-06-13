В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа

Менее суток ушло у департамента транспорта Севастополя на поиски девушки, спасшей ребенка во время сильного ливня, превратившего улицы города в бурлящие реки.

В минувшую среду чиновники обнародовали кадры с регистратора, который и запечатлел "спасательную операцию". Все произошло 7 июня, когда на Севастополь обрушился сильнейший ливень. На улице Кожанова бурный поток подхватил маленького мальчика и едва не затащил под автомобиль.

"Когда мы подъезжали к остановке Кожанова, я увидела, что маленький мальчик начал переходить дорогу, тогда я испугалась, что его может унести течением, и попросила водителя открыть дверь. Когда этот ребёнок споткнулся и упал, то течение понесло его под автомобиль", — рассказала "Севастопольской телерадиокомпании" Зишан Эннанова.

Девушка выбежала из маршрутки и успела задержать ребенка, спустя несколько секунд на помощь ему пришел и водитель троллейбуса Валерий Скоморохов. Позже фармацевт местной аптеки призналась, что течение столь сильным, что ей самой с трудом удалось удержаться на ногах.

Мальчик, как можно судить со слов Зишан, не пострадал, а спасшие его взрослые вернулись к своим делам. Искать героев взялись сотрудники городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, но если связаться со Скомороховым не составило труда, то вот Эннанову пришлось разыскивать через СМИ. Какая награда ждет неравнодушных жителей Севастополя, не уточняется.