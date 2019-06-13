"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил данные опроса, который показал, какие мультфильмы больше всего любят россияне. На первом месте с большим отрывом оказался легендарный советский мультсериал "Ну, погоди!".

История о вечной погоне Волка за Зайцем уже не первый год занимает лидирующее место в народном рейтинге. Например, самым любимым его признавали в 2016 году 59% россиян. В 2019 "Ну, погоди!" назвали фаворитом уже 65% жителей России. По данным опроса, советский мультсериал смотрели 98%. Также практически каждый родитель (97%) хотел бы показать "Ну, погоди!" своему ребенку.

Вторую позицию в списке лидеров занял мультфильм "Каникулы в Простоквашино". По данным опроса, его любит 31% россиян. На третьем месте современная анимационная картина "Маша и Медведь" (16%).

Замыкают пятерку лидеров мультфильмы "Винни-Пух" (13%) и "Чебурашка и крокодил Гена" (10%).