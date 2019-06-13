Врач футбольного "Енисея" спасла пассажирку на борту самолета

Врач женского футбольного клуба "Енисей" Лилия Сергеева спасла жизнь пассажирке самолета, который выполнял рейс Москва – Красноярск. Женщине стало плохо во время следования воздушного судна. Врач вовремя поставила диагноз.

"Во время полета одной из пассажирок стало плохо, у нее поднялось давление, а нужных медикаментов у нее с собой не было, — говорится в сообщении клуба в социальной сети "Вконтакте". – Лилия Шамильевна выявила у женщины гипертонический криз, после чего стабилизировала давление. Пассажирке стало лучше. Экстренной посадки самолета не потребовалось".

ЖФК "Енисей" возвращался в Красноярск после выездного матча чемпионата России по футболу, в котором встречался с московским "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу московских футболисток.