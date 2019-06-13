В Оманском заливе торпедированы два танкера

В Оманском заливе взорвались и сгорели два нефтяных танкера, сообщили иранские СМИ 13 июня со ссылкой на свои источники в регионе.

По предварительным данным, экипажам с этих судов удалось эвакуироваться, сейчас жизни людей вне опасности.

Арабские СМИ предполагают, что корабли подверглись торпедной атаке. Известно, что на борту одного из танкеров могли находиться россияне. Эта информация сейчас проверяется, сообщает "Россия 24".

По словам источников агентства Reuters, танкеры были идентифицированы как Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы.

Представитель сингапурской компании-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management сообщил, что корпус судна был поврежден с правого борта. Один член экипажа получил легкие ранения, ему была оказана первая помощь, передает РИА Новости.

Также сообщается, что Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления, груз с метанолом на борту в сохранности.

Организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO) сообщает, что инцидент в Оманском заливе расследуют Великобритания и ее партнеры, передает РИА Новости.