Дело Кокорина и Мамаева: футболисты не смогут выйти по УДО

Адвокат футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал ситуацию с возможным условно-досрочным освобождением своего клиента и остальных фигурантов дела.

"По ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ мы пока ждем, — приводит слова адвоката "Спорт-экспресс". – Если их сегодня отпустят, то ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Если не отпустят, то подадим тут же и по приговору, и по остальному".

"В случае их попадания в колонию, они уже не имеют права на УДО. Постановление Пленума 2016 года гласит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За это время осужденный должен показать, что встал на путь исполнения. Написать на УДО они могут, но им откажут".

Напомним, что 13 июня в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции на приговор футболистам. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассчитывает, что его клиент выйдет на свободу сразу из зала суда.