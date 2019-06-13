Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

На конкурс поступило 6 тысяч работ из 80 стран, и жюри, в составе которого ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрало лучшие. Все работы, вошедшие в шорт-лист, отмечает яркость формы и глубина осмысления темы, выбранной автором.

В числе финалистов оказались фотографы из России. Франции, Германии, Индии, Италии, США, Филиппин, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.

Главными темами конкурса этого года стали социальные вызовы, работы фотографов не просто обозначают проблемы и их причины – главными в историях становятся возможные последствия этих проблем как для страны, так и для планеты в целом.

Куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила, что с каждым годом уровень работа растет, и участников отличает не только отличное владение фотографией, но и выбор тем. "Современная фотожурналистика — в умении связать причины и следствия проблемы, посмотреть дальше ее сиюминутного выражения", — подчеркнула Олейник, отметив, что язык фотографии – интернационален.

Обладатель гран-при конкурса и победители в номинациях станут известны в сентябре, их имена объявят на торжественной церемонии в Москве. Тогда же будет открыта выставка их работ и стартует традиционное турне лауреатов по городам мира.