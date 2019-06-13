Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Экипаж загоревшегося танкера состоял преимущественно из граждан России, Грузии и Филиппин. Об этом заявил газете Verdens Gang представитель судоходной компании Frontline. По его словам, на борту танкера находились 23 человека. Все люди находятся в безопасности, их переправляют на борт другого судна.

Представитель судоходной компании не подтверждает информацию о том, что корабль подвергся торпедной атаке.

Министерство иностранных дел проверяет информацию о гражданах России, которые находились на загоревшемся танкере в Оманском заливе, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ взорвались и сгорели два нефтяных танкера. По предположению арабских СМИ, судна могли подвергнуться торпедной атаке.