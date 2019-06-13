Жители Кущевки опознали на фото ДТП в Сочи скончавшегося пять лет назад Сергея Цапка

Жители Кубани заподозрили лидера кущевской банды Сергея Цапка в инсценировке своей смерти, с момента которой прошло без малого пять лет. Поводом для таких предположений стали фотографии с места смертельного ДТП в Сочи, на одной из которых и был замечен очень похожий на осужденного пожизненно главаря ОПГ мужчина.

Сама авария произошла около часа ночи 4 июня на улице Ленина, где белый BMW на полной скорости боком врезался в отбойник. Водитель скончался на месте, трое его пассажиров получили тяжелейшие травмы — одной из девушек оторвало ногу.

Среди пришедших на помощь пострадавшим автовладельцев внимание жителей станицы Кущевской привлек один мужчина, внешне очень похожий на Сергея Цапка. Последний, по официальным данным, был найден утром 7 июля 2014 года мертвым в следственном изоляторе Краснодара, незадолго после того, как его приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 человек.

На этой неделе в Сети появилось заявление в адрес прокурора Сочи Игоря Грязнова, в котором ряд жителей требуют организовать доследственную проверку.

"В случае, если на месте ДТП был именно Цапок Сергей Викторович, то можно утверждать о совершении множества должностных преступлений сотрудниками уголовно-исполнительной системы, связанных с фальсификацией обстоятельств и доказательств Кущевской ОПГ", — говорится в тексте.

При этом в прокуратуре Краснодарского края РИА Новости сообщили, что не получали обращений с просьбой установить личность человека на фотографии.

В то же время бывший адвокат кущевской банды Умалат Сайгитов не исключил, что Сергей Цапок действительно мог инсценировать свою смерть, чтобы выйти на свободу.

"Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", — поведал он в беседе с телеканалом "360".