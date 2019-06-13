"МанЮнайтед" требует за Погба 170 миллионов евро

Руководители "Манчестер Юнайтед" назвали сумму, за которую они готовы расстаться с французским полузащитником Полем Погба. Потенциальному покупателю чемпиона мира придется раскошелиться на 170 миллионов евро.

Основными претендентами на Погба являются мадридский "Реал", французский "Пари сен-Жермен" и туринский "Ювентус". Об установленном боссами "Мю" ценнике сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mirror. Причем главным претендентом на француза считается "Реал", в котором уже отказались от приобретения Кристиана Эриксена ради Погба.

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что в "Юнайтед" и вовсе отказались от продажи одного из ключевых своих игроков.