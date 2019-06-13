К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

Вдоль побережья Берингова и Чукотского морей на Аляске обнаружено не менее 60 мертвых тюленей. Экологи занялись расследованием этого инцидента.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований многочисленные сообщения о нахождении туш животных получает от местных жителей, сообщает CNN.

At least 60 dead ice seals have been found along the coast of Alaska https://t.co/ZItmuvsWQQ — CNN (@CNN) 13 июня 2019 г.

Некоторые из мертвых тюленей – абсолютно лысые. Сейчас экологи пытаются установить, является ли это аномальной линькой, или же вызвано другими причинами.