К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

Вдоль побережья Берингова и Чукотского морей на Аляске обнаружено не менее 60 мертвых тюленей. Экологи занялись расследованием этого инцидента.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований многочисленные сообщения о нахождении туш животных получает от местных жителей, сообщает CNN.

At least 60 dead ice seals have been found along the coast of Alaska https://t.co/ZItmuvsWQQ