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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 26 минут назад

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13 июня 201912:44

МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом

EPA

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции в эту страну основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, напомнив, что окончательное решение должен принять лондонский суд.

При этом в интервью BBC Джавид отметил: "Прежде всего, я очень рад, что полиция смогла задержать его (Ассанжа), и теперь он по праву находится за решеткой, потому что он нарушил закон Великобритании".

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, со своей стороны, отметил, что первых прений они ждут в течение нескольких недель или месяцев.

"Это будет обмен заявлениями сторон (обвинения и защиты)", — сообщил он, добавив, что противостояние обвинения и защиты может длиться долгое время, возможно, даже годы, "если дело пройдет всю судебную систему".

Что касается очередных слушаний по делу Ассанжа, которые пройдут 14 июня, то они будут "процедурными", а Ассанж, как ожидается, будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы.

Храфнссон также подчеркнул, что исход борьбы адвокатов Ассанжа и стороны обвинения во многом зависит от активности общественности, передает РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что люди будут выходить на улицу с протестами и обращаться к своим парламентариям с призывами принять меры, и отметил, что смотрит на исход дела "с оптимизмом".

Главный редактор WikiLeaks заявил, что "несправедливо экстрадировать кого-то, кто является издателем и публикует правдивую информацию".

"Это абсурд, особенно для той части света, которая заявляет, что у нее лучшая демократия и самая широкая свобода", — сказал Храфнссон.

В конце мая власти США сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации в 17 эпизодах.

В США Ассанжу, если его выдадут туда, грозит многолетнее тюремное заключение.

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