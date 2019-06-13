Полтонны амфетаминов: ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию в Калужской области. Производство синтетических наркотиков организовали два гражданина России, они арестованы, передает "Интерфакс".

ФСБ изъяла почти полтонны наркосодержащих препаратов: 30 кг средства амфетаминовой группы и не менее 460 литров наркосодержащей жидкости. Также изъяты лабораторное оборудование, посуда и химические реактивы.

Лабораторию по производству наркотиков дельцы организовали в частном доме, а свой продукт сбывали через интернет-магазины.