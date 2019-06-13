"Вот за это ты ответишь!": пьяный водитель убил пешехода и обвинил в этом бригаду врачей

Во Владивостоке пьяный водитель насмерть сбил 57-летнюю женщину и врезался в столб. В аварии допившийся до невменяемого состояния мужчина обвинил подъехавшую бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел 11 июня на улице Пихтовая. Врачи не смогли помочь сбитой женщине — от полученных травм она скончалась.

Пьяницу задержали. Выяснилось, что мужчине 41 год, и в 2015 он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В настоящее время нарушитель помещен под арест в ожидании суда. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.