Росреестр: на картах "Кыива" не будет

Решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на картографов России. Это означает, что на российских картах столица Украины будет называться по-прежнему, в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что по решению совета США по географическим названиям уже с 17 июня, после внесения поправок в базу, Киев будет писаться как "Kyiv", а не "Kiev". Такое решение было принято после обращения украинского посла Валерия Чалого.

Совет США по географическим названиям распространяет свою деятельность только на территорию американского государства. Его решения не являются обязательными или носящими рекомендательный характер для картографических служб России, в том числе и других стран. Поэтому в российских картографических произведениях и изданиях наименование столицы Украины останется прежним. Об этом сообщили в Росреестре РИА Новости.

Также в федеральной службе отметили, что их ведомство ведет каталог географических наименований стран СНГ. Украинская картографическая служба с 2016 года не принимает участие в этой работе.

Советник генерального директора АО "Роскартография" Александр Краюхин не видит в решении США ничего необычного. По его словам, на украинском языке уже давно пишется "Киiв" (по-русски звучит Кыив), а в русской транслитерации принято писать "Киев". До последнего время за основу брали русское написание, но теперь, по предложению украинской стороны, при английской транскрипции принято решение брать за основу украинскую вариацию написания. Также Краюхин отметил, что необходимости менять наименование Киева на русском языке в настоящее время нет.