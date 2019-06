"Ливерпуль" награжден премиум-гаджетами за выигрыш Лиги чемпионов

Руководители английского "Ливерпуля" решило наградить своих футболистов за победу в Лиге чемпионов ценными подарками. Успехи 27 игроков и главного тренера "красных" Юргена Клоппа в главном клубном турнире Европы были оценены именными золотыми смартфонами Apple.

На каждом из девайсов указаны игровой номер, фамилия игрока, логотип Лиги чемпионов и изображение кубка за победы в турнире. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail, изготовление каждого такого iPhone X обошлось клубу около четырех тысяч евро.

• Each Liverpool FC player has received a customised 24k gold-plated “Apple iPhone X” after winning the UEFA Champions League.



• 27 players & Jurgen Klopp will receive a phone, which is personalised with their name and squad number.



