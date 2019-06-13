Атака в Оманском заливе: на одном из танкеров - груз, связанный с Японией

Представитель судовладельца одного из танкеров, взорванных в Оманском заливе, опроверг информацию о том, что судно затонуло. Речь идет о танкере, принадлежащем Норвегии.

На втором танкере находится груз, связанный с Японией. Министр экономики этой страны уже созвал экстренное совещание, сообщает "Россия 24". Танкер был взят в аренду японской компанией в Панаме, сообщило агентство Киодо. Японское правительство уже проверяет информацию о том, что на танкере был груз метанола.

Инцидент произошел в иранских водах, пишут норвежские СМИ со ссылкой на власти Омана. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в среду в столицу Ирана, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, моряки с обоих судов эвакуированы, их жизни вне опасности. Пресса со ссылкой на компанию-судовладельца одного из танкеров пишет, что среди членов экипажа могли быть граждане России. В российском посольстве в Омане сообщили, что не располагают информацией об этом.