Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

Самолеты ВКС России нанесли четыре удара по позициям террористов в провинции Идлиб. Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".

Как уточнили в Минобороны РФ, вооруженные силы Турции официально обратились за помощью к российским коллегам — попросили обеспечить безопасность своих солдат. Они же выдали координаты противника. Сотрудничество армий двух стран будет продолжено.

Напомним, с 12 июня во всей Идлибской зоне деэскалации действует режим полного прекращения огня. Российские военные отмечают снижение количества обстрелов: всего два за минувшую среду.