"Спартак" может отдать Ханни в "Нант"

Московский "Спартак" текущим летом может расстаться с алжирским полузащитником Софьяном Ханни. Заинтересованность в игроке средней линии проявляет французский клуб "Нант", планирующий оформить арендное соглашение с красно-белыми.

Примечательно, что "канарейки" планируют арендовать Ханни, однако без права выкупа, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Ouest France. Для 28-летнего алжирца "Нант" далеко не последний клуб – с 2009 по 2011 год он уже выступал за желто-зеленых.

Ханни перешел в "Спартак" зимой 2018 года из бельгийского "Андерлехта". Он обошелся спартаковцам в восемь миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 18 матчей, став автором одного гола и двух результативных передач.