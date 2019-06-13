Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке генералов Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о своем ходатайстве перед главой государства о соответствующем увольнении.

Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" опубликован на официальном сайте Кремля. В нем сообщается об освобождении от занимаемой должности генерал-майора полиции, руководителя столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина и генерал-майора полиции, начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана. Корреспондента подозревали в причастности к преступной группировке, занимающейся распространением наркотиков в Московском регионе.

Ивана Голунова задержали 6 июня. Сотрудники полиции обнаружили у него несколько пакетиков с мефедроном. Сам журналист заявил, что наркотики ему подкинули.