Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 июня 201913:58

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

ruspekh.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке генералов Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о своем ходатайстве перед главой государства о соответствующем увольнении.

Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" опубликован на официальном сайте Кремля. В нем сообщается об освобождении от занимаемой должности генерал-майора полиции, руководителя столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина и генерал-майора полиции, начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана. Корреспондента подозревали в причастности к преступной группировке, занимающейся распространением наркотиков в Московском регионе.

Ивана Голунова задержали 6 июня. Сотрудники полиции обнаружили у него несколько пакетиков с мефедроном. Сам журналист заявил, что наркотики ему подкинули.

Сейчас

13:42

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

12:12

ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

11:54

МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа

11:48

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

11:16

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера

09:13

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

07:38

Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

48 минут назад
Япония: один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, вез метанол

Япония: один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, вез метанол

31 минута назад
Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

55 минут назад
Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

34 минуты назад
МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом

МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом

2 часа назад
Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

1 час назад
К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

2 часа назад
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

5 часов назад
Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

1 час назад
Росреестр: на картах "Кыива" не будет

Росреестр: на картах "Кыива" не будет

1 час назад
Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

14 часов назад
Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

19 часов назад
Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

7 часов назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

10.06.2019 08:15
В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

1 час назад
Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

1 час назад
В морском стиле: в калининградской колонии открыли кафе для заключенных

В морском стиле: в калининградской колонии открыли кафе для заключенных

2 часа назад
Полтонны амфетаминов: ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

Полтонны амфетаминов: ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

2 часа назад
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

2 часа назад
Дело Кокорина и Мамаева: футболисты не смогут выйти по УДО

Дело Кокорина и Мамаева: футболисты не смогут выйти по УДО

3 часа назад
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

3 часа назад
Вести.net: Apple хочет купить часть Intel

Вести.net: Apple хочет купить часть Intel

3 часа назад
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

3 часа назад
Во внутренних органах человека обнаружены клетки, возраст которых сопоставим с возрастом всего организма

Во внутренних органах человека обнаружены клетки, возраст которых сопоставим с возрастом всего организма

4 часа назад
Роспотребнадзор объяснил, как выбрать репеллент для леса

Роспотребнадзор объяснил, как выбрать репеллент для леса

4 часа назад
На "Авито" продают офис в самолете

На "Авито" продают офис в самолете

4 часа назад
Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

4 часа назад
Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

4 часа назад
Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

5 часов назад
Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

5 часов назад
В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

5 часов назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль врезался в группу детей

6 часов назад
Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

6 часов назад
Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

7 часов назад
Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

7 часов назад
Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

7 часов назад
Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

7 часов назад
Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

7 часов назад
Аргентина предложила России разместить на своей территории наземные станции ГЛОНАСС

Аргентина предложила России разместить на своей территории наземные станции ГЛОНАСС

7 часов назад
Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

Цукерберга обвиняют в небрежности при защите личных данных пользователей Facebook

7 часов назад
Путин о противостоянии США и КНР: торговые войны рушат архитектуру мировой экономики

Путин о противостоянии США и КНР: торговые войны рушат архитектуру мировой экономики

7 часов назад
Будет большое шоу. Нурмагомедов сообщил, что на его бой с Порье проданы все билеты

Будет большое шоу. Нурмагомедов сообщил, что на его бой с Порье проданы все билеты

7 часов назад
Индия готовится к удару циклона Вайю, эвакуированы 300 тысяч человек

Индия готовится к удару циклона Вайю, эвакуированы 300 тысяч человек

7 часов назад
Приговор Януковичу будет пересмотрен

Приговор Януковичу будет пересмотрен

7 часов назад
Вузы России планируют начать выдачу цифровых дипломов к 2021 году

Вузы России планируют начать выдачу цифровых дипломов к 2021 году

7 часов назад
Додон обвинил демократов в подготовке убийства, а суд - в нарушении закона

Додон обвинил демократов в подготовке убийства, а суд - в нарушении закона

8 часов назад
На Сахалине началась избирательная кампания

На Сахалине началась избирательная кампания

8 часов назад
Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости

Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости

8 часов назад
Звезда киберспорта Лилия Новикова погибла в результате несчастного случая

Звезда киберспорта Лилия Новикова погибла в результате несчастного случая

12 часов назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

11.06.2019 21:06
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51