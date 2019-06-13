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Состояние здоровья Бари Алибасова 36 минут назад
Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу
Неизвестный аферист обманул близких Бари Алибасова, воспользовавшись пропажей домашнего любимца – канадского сфинкса по кличке Чуча.
Пока его хозяин в реанимации, кот сбежал. Близкие продюсера объявили вознаграждение тому, что найдет Чучу.
Как рассказал сын основателя группы "на-На" Бари Алибасов-младший, утром ему позвонил пиар-директор отца Вадим Горжанкин и сказал, что Чуча нашелся.
За него отдали обещанное вознаграждение — 800 тысяч рублей. Однако позже помощник Алибасова проверил кота и выяснил, что это не Чуча.
При этом помощница, принявшая другого канадского сфинкса за любимца продюсера, не удосужилась узнать фамилию человека или хотя бы снять его на видео, передает РИА Новости.
"В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", — рассказал сын Бари Алибасова.
На данный момент состояние продюсера, который уже почти 10 дней находится в реанимации НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил трубоочиститель, существенно не изменилось.
Из-за проведения финальной гастроскопии ключевым должен стать завтрашний день.
После того, как музыкант вышел из медикаментозного сна, он, по словам близких, вел себя, как пятилетний ребенок и никого не узнавал.
Накануне он узнал сына, а незадолго до этого спрашивал про кота. Однако пока близкие ему про пропажу Чучи не рассказали.
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