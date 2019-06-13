Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

На наделавшей шуму в Краснодарском крае фотографии, запечатлевшей последствия смертельного ДТП в Сочи, изображен не скончавшийся почти пять лет назад лидер кущевской ОПГ Сергей Цапок, а другой преступник, находящийся в федеральном розыске. Такой ответ дала региональная прокуратура после обращения местных жителей с просьбой проверить информацию о "воскрешении" приговоренного к пожизненному сроку за убийство 12 человек бандита.

На ночное ДТП в Сочи жители станицы Кущевская обратили внимание только в начале этой недели, хотя сама авария, в результате которой водитель BMW погиб, а трое его пассажиров получили тяжелые травмы, произошла еще 4 июня. На опубликованных фотографиях с места трагедии кто-то заметил мужчину, внешне очень похожего на Сергея Цапка.

Через пару дней обеспокоенные жители обратились к прокурору Сочи с просьбой проверить, кто же изображен на снимке. Масла в огонь подлил и бывший адвокат кущевской группировки, заявивший, что с учетом влияния лидера ОПГ и уровня коррупции в системе исполнения наказаний вполне могла иметь место инсценировка смерти.

В четверг, 13 июня, кубанская прокуратура заявила, что на фотографии запечатлен уроженец Бишкека Виталий Никифоров, находящийся в федеральном розыске за кражу в Выселковском районе края. Он проезжал мимо и остановился помочь пострадавшим, невольно попав в заголовки новостей. Задержать прославившегося злоумышленника пока не удалось.

На счету банды Цапков, которая орудовала в станице Кущевская с 1998-го по 2010-й год, 19 убийств, причем 12 человек — вся семья фермера и его гости — были убиты в один день. Лидера ОПГ приговорили к пожизненному, но в колонию отправить не успели — 7 июля 2014 года он скончался в изоляторе, предположительно, от закупорки легочной артерии. Его тело кремировали и тайно захоронили.