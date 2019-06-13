Япония: один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, вез метанол

На одном из взорванных в Оманском заливе танкеров был метанол – груз в Юго-Восточную Азию транспортировало судно, арендованное японской компанией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, были слышны взрывы. Второе судно принадлежало компании из Норвегии.

В японском министерстве транспорта сообщили, что детали нападения им пока не известны. По их данным, все члены экипажа находятся в безопасности. Судно с японским грузом было арендовано в Панаме и шло под флагом этой страны. После нападения в машинном отделении вспыхнул пожар, но экипаж смог потушить его самостоятельно.

Нападение было совершено в иранских водах на фоне переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал атаку на танкеры подозрительной, оговорившись, что это "слишком мягкое слово" для описания инцидента.



Между тем, Москва призывает спокойно и не предвзято разобраться в ситуации. Скоропалительные выводы могут только подлить масла в огонь, в то время как необходимо нормализовать обстановку вокруг Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.