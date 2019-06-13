Легкоатлетку Ласицкене могут лишить нейтрального статуса

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене может быть лишена нейтрального статуса после критических заявлений в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Вот Маша Ласицкене высказалась, что все и завтра ей могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, — приводит слова главы ВФЛА Спортбокс.Ru. – У нее легко могут отобрать нейтральный статус из-за того, что есть решение совета IAAF, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей, прилагая большие усилия".

Напомним, что Ласицкене призвала уйти в отставку чиновников ВФЛА после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах российскую организацию. ВФЛА не имеет статуса члена IAAF с 2015 года.

Позже стало известно, что Россия не сможет выставлять своих кандидатов на руководящие посты в IAAF.