Не успела уколоться: на Бали от диабетической комы умерла 35-летняя россиянка

Трагически закончилась поездка на Бали для 35-летней уроженки Волгограда Натальи Винтер. Молодая женщина была больна диабетом, при этом медстраховки и денег на лечение у нее не было.

В последнее время она жила на острове, зарабатывая продажей украшений через Интернет. Несколько дней назад у Натальи случился приступ. Когда ее забирали в больницу, при россиянке нашли шприц с инсулином, пишет Life.

Выяснилось, что у Натальи диабетическая кома. Лечение в индонезийском госпитале оказалось очень дорогим, родные помочь не могли: в России у нее только старенькая бабушка и отец, который сказал, что денег у него на это нет.

В результате подруге Натальи Алине Далаевой, которая также живет на Бали, пришлось искать средства через соцсети, пишет местный выпуск "КП".

Врачи провели необходимые реанимационные действия, и подключили россиянку к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти ее не удалось: Наталья скончалась, не приходя в сознание.

Друзья решили, что тело Натальи кремируют, а прах развеют на острове.