Российские военные начали составлять техзадание на перспективный авианосец

Министерство обороны России приступило к формированию технического задания на новый авианосец. Каким он будет, пока не сообщается, однако известно главное требование – ядерная силовая установка, сообщил ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

В "Объединенную судостроительную корпорацию" ТЗ еще не передали, уточнил собеседник агентства. Когда военные планируют представить свое видение нового авианосца, тоже не известно.

Ранее ОСК заявило, что готовит проект авианесущего корабля водоизмещением 75 тысяч тонн. Крыловский государственный научный центр, в свою очередь, предложил авианосец "Шторм". Он будет нести до 90 самолетом и вертолетов, а максимальное водоизмещение составит 95 тысяч тонн.