"Ак Барс" подписал контракт с чемпионом мира

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" объявил о подписании контракта с защитником сборной Швеции и шведского клуба "Ферьестад" Микаэлем Викстрандом. Стороны подписали соглашение сроком на два года – до конца сезона 2020/21.

"Рад подписать договор с "Ак Барсом", являющегося отличным клубом. Во время переговоров мне говорили про команду только хорошее, — приводит слова шведа официальный сайт казанцев. – Мне интересно сыграть в КХЛ и, безусловно, это шаг вперед в моей карьере. Я считаю, что готов к уровню лиги".

Викстранд в минувшем сезоне за свой клуб провел 61 матч, в которых набрал 22 очка, из которых 4 гола и 18 передач. В составе сборной Швеции хоккеист завоевывал титул чемпиона мира-2018. Также он участвовал в Олимпийских играх-2018.