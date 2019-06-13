Теннис. Кудерметова вышла в третий круг Libema Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно решила задачу по выходу в четвертьфинал теннисного турнира Libema Open, который проходит в голландском Хертогенбосхе. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австралии Дестани Айаву.

60-я ракетка мира из России взяла верх над своей соперницей в двух партиях, отдав всего четыре гейма – итоговый счет 6:3, 6:1. Кудерметова разобралась с австралийкой, которая накануне обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, за 57 минут.

Теперь за выход в полуфинал турнира Кудерметовой предстоит сразиться с бельгийкой Гретье Миннен, которая в предыдущем круге выступила в роли обидчицы другой российской теннисистки – Маргариты Гаспарян. Матч состоится 14 июня.