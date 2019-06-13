Пожар на танкерах произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США

Взрыв на норвежском танкере, который утром 13 июня произошел в Оманском заливе, а также последующий пожар — преждевременно считать результатом нападения. Об этом заявили представители компании-судовладельца. Этим утром у берегов ОАЭ пострадали два танкера. Ряд арабских СМИ заявили, что суда были атакованы торпедами.

Обстановка тревожная, цена на нефть растет, а всему виной новости из Оманского залива. Информация пока приходит по минимуму. Что известно — у берегов эмирата Фуджайра загорелись два танкера, норвежский Front Altair, перевозивший нефть, и японский Kokuka Courageous с цистернами метанола.

Экипаж с обоих судов успели эвакуировать, морякам с одного корабля помогли ВМС США, с другого — иранская береговая охрана.

На Kokuka Courageous пожар потушили, Front Altair постепенно идет ко дну, спасти его кажется, не представляется возможным. По данным судовладельцев, его экипаж состоит из россиян, грузин и филиппинцев — никто из них не пострадал.

Вот что нам сообщили в посольстве РФ.

"Мы связались с оманскими властями с целью уточнения списков экипажей, обстоятельств произошедшего, наличия пострадавших и раненых, в том числе есть ли среди них россияне", — рассказал Александр Погодин, третий секретарь, заведующий консульским отделом посольства РФ в султанате Оман.

Арабские СМИ поспешили заявить, что танкеры подверглись торпедной атаке. Также были версии, что все началось с поджога, либо с того, что в оба танкера врезались другие суда, размером поменьше.

Подтвердить или опровергнуть эти данные не представляется возможным — компании-судовладельцы, а равно власти ОАЭ обещают провести расследование.

В прошлый раз что-то похожее произошло в середине мая: местом действия также были территориальные воды ОАЭ. И мишенью, опять же, стали иностранные нефтяные танкеры — пострадали они меньше, но все равно получили повреждения.

В тех событиях Штаты поспешили обвинить Иран. Как выразился Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности, кроме Тегерана атаковать корабли было некому. Вероятно, и в этом пожаре на двух танкеров обвинять будут иранцев, по той же странной логике.

Вот какой комментарий прозвучал в эфире Al Jazeera.

"Это часть эскалации, которая началась между США и Ираном после того, как Вашингтон запретил покупать иранскую нефть. Мне кажется, что Иран пытается показать: если мы не можем продавать нашу нефть, мы и всем остальным максимально усложним торговлю. К тому же, Ирану может быть выгоден неизбежный рост цен на нефть", — заявил Марван Кабалан, руководитель отдела политологии Арабского центра политических исследований государства Катар.

Российским специалистам такие выкладки кажутся сомнительными. Они напоминают — совсем недавно в Иран приезжал Синдзо Абе и предлагал посреднические услуги по разрешению трений Тегерана и Вашингтона. И вот — вспыхивает японский танкер.

"Если посмотреть на расклад сил в регионе, на то кому это выгодно, то Ирану уж точно это не выгодно. Это может иметь опосредованную связь с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абе в Тегеран. Что обсуждал Синдзо Абе в Тегеране? Как раз возможность для Ирана торговать своей нефтью. Сейчас новые обвинения наверняка посыпятся из Вашингтона в адрес Ирана, сейчас санкции против Ирана только усилятся. Между тем, Ирану наоборот, нужно продавать свою нефть, в том числе в Японию", — рассуждает Елена Супонина, советник директора российского института стратегических исследований.

Вообще это похоже на провокацию. Странное совпадение: рано утром аятолла Хаменеи заявляет, что Иран не вернется к переговорам со Штатами по ядерной сделке, что не намерен разрабатывать ядерное оружие, а если бы и собрался, то США не смогли бы этому помешать. И после этого у берегов Эмиратов вспыхивают два танкера, давая Вашингтону отличную возможность снова обвинить иранскую сторону в опасном поведении, агрессии и терроризме.