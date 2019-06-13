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В Оманском заливе атакованы танкеры 34 минуты назад
Оманский залив: экипаж судна, пришедшего на помощь танкерам, слышал три серии взрывов
Экипаж грузового судна Hyundai Dubai, который оказал помощь морякам подвергшегося нападению в Оманском заливе танкера Front Altair, слышал три серии взрывов перед тем, как судно взорвалось.
Сигнал бедствия поступил на южнокорейское судно в 6:40 по местному времени (5:40 по московскому). Спустя 74 минуты после сигнала все члены экипажа были спасены, об этом сообщает южнокорейская судоходная компания Hyundai Merchant Marine Co.
Также говорится, что были слышны три серии взрывов, после которых на судне начался пожар. После того, как спасательная операция была осуществлена, экипаж танкера передали на иранское спасательное судно. В сообщении компании говорится, что несмотря на задержки в расписании, они рады спасению ценных человеческих жизней.
Ранее сообщалось об атаке на танкеры в Оманском заливе. Один из них вез метанол. Нападение было совершено в иранских водах на фоне переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
В настоящее время моряки из экипажей танкеров находятся в порту города Джаск — они в безопасности и накормлены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрея Ганенко. По непроверенным данным, среди моряков есть и граждане России, но их количество не уточняется.
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