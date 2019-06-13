Горящий в Оманском заливе танкер с нефтяным спиртом сняли на видео

Загоревшийся после атаки в Оманском заливе танкер Front Altair, на борту которого находится 75 тысяч тонн нефтяного спирта, сняли на видео с вертолета, передает Press TV.

ЧП произошло около семи часов утра по местному времени 13 июня. На кадрах видно языки пламени вырывающиеся из пробоины примерно посередине судна, корма которого обгорела. Экипаж танкера — а на борту находились 23 человека, в том числе 11 россиян, — эвакуировали, никто не пострадал.

Нападение было совершено в иранских водах на фоне переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал атаку на танкеры подозрительной, оговорившись, что это "слишком мягкое слово" для описания инцидента.

Экипаж грузового судна Hyundai Dubai, который пришел на помощь морякам Front Altair, утверждает, что слышал три взрыва, за которыми последовал пожар.

Вторым судном, подвергшимся нападению, стал танкер Kokuka Courageous, перевозивший метанол в Юго-Восточную Азию. Его экипаж тоже не пострадал, пожар в моторном отсеке был быстро потушен.