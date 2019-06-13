Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

В Белоруссии привели в исполнение очередной смертный приговор. Исключительная мера наказания применена в отношении 44-летнего Александра Жильникова за убийство трех человек. В камере смертников остался еще один человек, причастный к данному делу, который также приговорен к высшей мере наказания.

Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Речь идет о приговоре за убийства парня и его девушки, осуществленные в декабре 2015 года. За два миллиона белорусских рублей (около 6 тысяч российских рублей) жительница города Минск, желающая вернуть бывшего парня, договорилась с Жильниковым и Вячеславом Сухарко о том, что они "отправят" одну девушку в больницу.

Преступники, будучи в нетрезвом состоянии, позарились на чужое имущество в квартире парня и девушки, в итоге убили обоих. Также за день до случившегося обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома десять тысяч долларов.

В 2017 году весной мужчин приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд отправил дело на пересмотр и назначил им казнь. Женщину-заказчицу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Вячеслав Сухарко, ожидающий исполнения приговора в камере смертников, на суде полностью признал вину. Александр Жильников, в свою очередь, обвинил во всем подельника.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, которая осуществляет смертную казнь. С 1990 года к высшей мере наказания были приговорены 400 человек, лишь одного из них помиловали.