ММА. Харитонов подерется с Митрионом в конце августа

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сообщил дату своего второго боя против американского бойца Мэтта Митриона. Поединок состоится 24 августа в рамках турнира Bellator, который состоится в США.

"Мэтт Митион также поставил подпсь под соглашением о бое со мной. Он состоится 24 августа в штате Коннектикут, — написал Харитонов в своем Instagram-аккаунте. – Я рад, что этот бой наконец-то состоится. Сделаю все, чтобы продемонстрировать яркий поединок и выиграть. Надеюсь, и вы ждете наш бой".

Напомним, что предыдущая встреча бойцов не завершилась из-за удара Митриона ногой в пах Харитонова. Россиянин не смог продолжить бой, и он был признан несостоявшимся. В результате попадания американца Харитонов был доставлен в больницу, где выяснилось, что он отделался гематомой. Харитонов назвал Митриона "корявым бойцом".