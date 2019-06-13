Медведев: лидерство России в космосе – вопрос национальной безопасности

Россия должна вернуть себе лидерство в космосе. Раньше наша страна была первопроходцем и опережала все остальные государства. Однако сейчас достижений немного, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании по развитию госкорпорации "Роскосмос". Это уже вопрос не просто престижа, а национальной безопасности, отметил глава правительства.

Вместе с тем, в российский космос вкладывается немало денег. Например, до конца 2019 года "Роскосмос" должен освоить 200 миллионов рублей, рассказал Медведев. Если финансирование не будет использовано в полной мере, то это может сказаться на загрузке предприятий отрасли работой и сроках выполнения контрактов, пишет агентство "Интерфакс".

В частности, на данный момент не выполнен госконтракт на пилотируемые полеты — сроки запусков постоянно переносятся.

В этой связи Дмитрий Медведев обратился к участникам заседания и главе компании Дмитрию Рогозину с просьбой пояснить, как они планируют решать возникшие проблемы, как будут расходовать средства.