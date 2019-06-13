"Страшный и вопиющий" случай: детей лицея заставили писать слово, которого нет
В одной из гимназий Екатеринбурга разгорелся скандал, виновницей которого стала учительница начальных классов. В чистых прописях первоклашек педагог обнаружила написанное кем-то неприличное слово. Она решила провести почерковедческую экспертизу среди малышей.
Это назвали вопиющим случаем. СМИ Екатеринбурга разразились гневом в адрес учителя начальных классов гимназии №8 — обвинили в том, что она заставляла первоклашек писать неприличное слово. Вот одна из многочисленных цитат городских информационных сайтов.
"В лицее имени Дягилева в Екатеринбурге произошел вопиющий, по мнению некоторых родителей, случай. Классный руководитель 1-го "Б" и психолог заставили весь класс, детей семи-восьми лет, писать слово "ж***". То самое, про которое Фаина Раневская сказала, что она есть, а слова про нее нет.
Детям-первоклашкам перед каникулами раздали чистые прописи на следующий год. И кто-то из учеников тайком написал в одной из них плохое слово. Когда шалость обнаружилась, учитель решила провести почерковедческую экспертизу.
"Учительница пыталась выяснить, что случилось, кто это написал. Ну и, к сожалению, произошло так, что все дети это слово написали", — пояснил директор гимназии №8 им. С.П. Дягилева Андрей Кадочников.
Следственный эксперимент, как потом выяснилось, не удался – написавшего не нашли, зато возник сильный общественный резонанс. В Департаменте образования заявили о дисциплинарных санкциях, в уральском родительском комитете призывают преследовать уголовно.
"Это страшный, вопиющий случай. Потому что страдают в первую очередь дети, дети с неокрепшей психикой. Первоклашки наши, которые переступили когда-то порог школы, получают такие серьезные травмы. То, что дисциплинарная ответственность – это ерунда, даже увольнение — ерунда. Возбудить, дело может быть, даже вплоть до уголовного", — предлагает президент Уральского родительского комитета Свердловской области Евгений Жабреев.
Впрочем, другие родители рассказывают, что случай не такой уж вопиющий и черно-белый, как его поторопились интерпретировать СМИ и родительский комитет. По мнению Кристины Отт, некоторые родители и средства массовой информации сильно раздули ситуацию, до конца не разобравшись, что произошло.
"Давайте будет аккуратнее в формулировках. Она никого не заставляла. И не все были дети в игровой комнате. И это было сделано не специально, дети сами поддержали инициативу. Ребенок мой лично рассказал, что было смешно. Было весело, потому что мы искали, кто написал это. И в итоге никакой конфликтности ситуации уж точно дети не почувствовали, потому что, я так поняла, они виновника так и не нашли", — пояснила родитель Кристина Отт.
Так или иначе, родительский комитет и руководство школы, а также департамент образования сошлись во мнении, что избранный метод непедагогичен. Учитель ошибку признает.
"Она понимает, что она неправа. Плачет. Как-то так получилось", — добавляет Андрей Кадочников, говоря о реакции преподавательницы на произошедшее.
"Методы и формы педагогические должны быть адекватными. Нужно думать о восприятии детей. Если ребенок считает, что это плохо, и если педагог считает, что это плохо, то писать это слово точно не надо. Но поговорить о том, что это плохо было бы уместно. Но и оставлять такие поступки тоже неправильно. Как сейчас стараются добиться от педагогов, чтобы они вообще не обращали внимания на то, что дети пишут, ругаются, ведут себя как хотят. Этого тоже нельзя делать! Поэтому педагог в сложной ситуации сегодня", — констатирует председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Учителю – выговор, с ней проведена воспитательная беседа, директор гимназии принес официальные извинения и родителям, и ученикам первого класса "Б".
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