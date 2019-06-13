Сергей Игнашевич: задача "Торпедо" – закрепиться в ФНЛ
Новый главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделелся основными целями клуба в предстоящем футбольном сезоне, который черно-белые проведут в Футбольной национальной лиге. Специалист намерен решать серьезные задачи.
"Мы хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены сохранить место в ФНЛ, — приводит слова Игнашевича ТАСС. – Если же говорить о задаче-максимум, то я намерен переговорить с руководством клуба о подготовке инфраструктуры на стадионе, необходимой в случае выхода в российскую премьер-лигу".
Напомним, что минувший сезон "Торпедо" под руководством Игоря Колыванова одержало победу в зоне "Москва" Профессиональной футбольной лиги и повысилось до ФНЛ – второго эшелона российского футбола. После этого команду возглавил Игнашевич, для которого опыт работы главным тренером является первым в карьере.
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