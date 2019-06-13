Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 июня 201916:50

Велоспорт. Фрум угодил в реанимацию, почесав нос на скорости 60 км/ч

EPA

Знаменитый британский велогонщик Крис Фрум из команды Ineos перенес операцию после падения на тренировочном заезде гонки "Критериум Дофине". После он был помещен в реанимацию, где пробудет ближайшие дни.

"Ему была сделана операция по восстановлению бедра и локтя, — заявил глава Ineos Дэвид Брэйлсфорд, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на CyclingNews.Com. – У него перелом ребер и немного повреждены внутренние органы. Он остается в реанимации на несколько дней, а позже посмотрим, что будет дальше. За ним очень хорошо ухаживают".

Также Брэйлсфорд пояснил причину произошедшего: "Он был внизу спуска и на время убрал руки с руля — у него зачесался нос. В этот момент был сильный порыв ветра и он потерял контроль над управлением. Крис врезался в стену на скорости 6- километров в час или около того. Переломы у него очень серьезные", — цитирует главу команды Чемпионат.Com, ссылающийся на Sky Sports.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что Фрум на высокой скорости разбился на одном из спусков. В результате происшествия у него были диагностированы переломы таза, бедра и локтя. По прогнозам, из-за этого падения гонщик не сможет выступать на протяжении полугода и точно пропустит "Тур де Франс".

Сейчас

17:20

Президент рассмотрит смягчение наказания за оборот наркотиков

17:02

Футболисты Кокорин и Мамаев поедут в колонию

16:50

На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

16:32

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

13:42

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

12:12

ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

11:54

МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент России встретился в Бишкеке с главами Киргизии и Индии

Президент России встретился в Бишкеке с главами Киргизии и Индии

32 минуты назад
Кокорин и Мамаев все-таки поедут в колонию

Кокорин и Мамаев все-таки поедут в колонию

34 минуты назад
"Страшный и вопиющий" случай: детей лицея заставили писать слово, которого нет

"Страшный и вопиющий" случай: детей лицея заставили писать слово, которого нет

53 минуты назад
Медведев: лидерство России в космосе – вопрос национальной безопасности

Медведев: лидерство России в космосе – вопрос национальной безопасности

1 час назад
Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

3 часа назад
Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

1 час назад
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

3 часа назад
Пожар на танкерах произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США

Пожар на танкерах произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США

2 часа назад
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

45 минут назад
Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

Установлена личность "воскресшего" Сергея Цапка

3 часа назад
МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом

МВД Великобритании подписало запрос США об экстрадиции Ассанжа. Дело за судом

5 часов назад
Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

Немецкие эксперты рассказали о российском "оружии конца света"

17 часов назад
Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

Apple и Microsoft представили iCloud для Windows

10 часов назад
На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

50 минут назад
На высоте 103-го этажа: стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами у туристов

На высоте 103-го этажа: стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами у туристов

1 час назад
У водителей потребуют сдавать слюну

У водителей потребуют сдавать слюну

1 час назад
Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!

Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!

2 часа назад
Пневматом и лопатой: председатель СНТ убил дачницу из-за пропавших котят

Пневматом и лопатой: председатель СНТ убил дачницу из-за пропавших котят

2 часа назад
Не успела уколоться: на Бали от диабетической комы умерла 35-летняя россиянка

Не успела уколоться: на Бали от диабетической комы умерла 35-летняя россиянка

3 часа назад
В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

3 часа назад
И да, и нет: высшее образование не предотвращает развитие болезни Альцгеймера, но даёт важное преимущество

И да, и нет: высшее образование не предотвращает развитие болезни Альцгеймера, но даёт важное преимущество

3 часа назад
Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

4 часа назад
В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

В продажу поступит смартфон на "российском Linux"

4 часа назад
Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

4 часа назад
Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

Дуров заявил, что кибератаки на Telegram велись из Китая

4 часа назад
Росреестр: на картах "Кыива" не будет

Росреестр: на картах "Кыива" не будет

4 часа назад
В морском стиле: в калининградской колонии открыли кафе для заключенных

В морском стиле: в калининградской колонии открыли кафе для заключенных

5 часов назад
Полтонны амфетаминов: ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

Полтонны амфетаминов: ФСБ накрыла под Калугой подпольную нарколабораторию

5 часов назад
К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

К берегам Аляски выбросило как минимум 60 мертвых облысевших тюленей

5 часов назад
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии

5 часов назад
Дело Кокорина и Мамаева: футболисты не смогут выйти по УДО

Дело Кокорина и Мамаева: футболисты не смогут выйти по УДО

6 часов назад
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

6 часов назад
Вести.net: Apple хочет купить часть Intel

Вести.net: Apple хочет купить часть Intel

6 часов назад
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

6 часов назад
Во внутренних органах человека обнаружены клетки, возраст которых сопоставим с возрастом всего организма

Во внутренних органах человека обнаружены клетки, возраст которых сопоставим с возрастом всего организма

7 часов назад
Роспотребнадзор объяснил, как выбрать репеллент для леса

Роспотребнадзор объяснил, как выбрать репеллент для леса

7 часов назад
На "Авито" продают офис в самолете

На "Авито" продают офис в самолете

7 часов назад
Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

Нуля не будет: синоптики опровергли собственную информацию о похолодании в Подмосковье

7 часов назад
Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

Чамки Бухар: 53 ребенка умерли, поев плоды личи

7 часов назад
Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева

8 часов назад
Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

Превратиться в "жаворонка" из "совы" можно всего за три недели

8 часов назад
В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

8 часов назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль врезался в группу детей

9 часов назад
Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

9 часов назад
Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

Карлос Гон вышел из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.

10 часов назад
Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

10 часов назад
Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

Допрос без допроса: Саркози отказался отвечать судьям

10 часов назад
Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

10 часов назад
Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы

10 часов назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

11.06.2019 21:06
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51