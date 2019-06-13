Велоспорт. Фрум угодил в реанимацию, почесав нос на скорости 60 км/ч

Знаменитый британский велогонщик Крис Фрум из команды Ineos перенес операцию после падения на тренировочном заезде гонки "Критериум Дофине". После он был помещен в реанимацию, где пробудет ближайшие дни.

"Ему была сделана операция по восстановлению бедра и локтя, — заявил глава Ineos Дэвид Брэйлсфорд, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на CyclingNews.Com. – У него перелом ребер и немного повреждены внутренние органы. Он остается в реанимации на несколько дней, а позже посмотрим, что будет дальше. За ним очень хорошо ухаживают".

Также Брэйлсфорд пояснил причину произошедшего: "Он был внизу спуска и на время убрал руки с руля — у него зачесался нос. В этот момент был сильный порыв ветра и он потерял контроль над управлением. Крис врезался в стену на скорости 6- километров в час или около того. Переломы у него очень серьезные", — цитирует главу команды Чемпионат.Com, ссылающийся на Sky Sports.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что Фрум на высокой скорости разбился на одном из спусков. В результате происшествия у него были диагностированы переломы таза, бедра и локтя. По прогнозам, из-за этого падения гонщик не сможет выступать на протяжении полугода и точно пропустит "Тур де Франс".