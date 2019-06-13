На Ярославском направлении электричка сбила двоих мужчин

Под колесами электрички в Москве погибли два человека. Несчастный случай произошел недалеко от станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги.

После наезда электропоезда Пушкино — Москва смертельные травмы получили двое мужчин, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства случившегося.

31 мая в Москве в районе платформы Электрозаводская электричка сбила трех человек. Пострадавшие пытались сэкономить на проезде и переходили платформу в неположенном месте.